Затягивание с ратификацией УА не в пользу Украине и Европе - П.Порошенко

"Сегодня мы подтвердили, что дальнейшее затягивание с его (соглашением об ассоциации - ред.) ратификацией абсолютно не в пользу Украине, точно не в пользу Европейскому Союзу. И уверен, что надо дать отпор популизму и не допустить, чтобы в этой борьбе выиграла страна -окупант", - подчеркнул он.

Президент надеется на то, что во время саммита ЕС будет поднят вопрос ратификации соглашения об ассоциации, чтобы она заработала на полную мощность.

Ранее президент Европейского совета Дональд Туск во время пресс-конференции на саммите Украина-ЕС заявил, что Европейский Союз ищет решение, которое позволит Нидерландам ратифицировать Соглашение о евроассоциации Украины.