Затягування з ратифікацією УА не на користь Україні та Європі – П.Порошенко

"Сьогодні ми підтвердили, що подальше затягування з її (угода про асоціацію – ред.) ратифікацією є абсолютно не на користь Україні, точно не на користь Європейському Союзу. І впевнений, що треба дати відсіч популізму і недопустити, щоб в цій боротьбі виграла країна-окупант", - наголосив він.

Президент сподівається на те, що під час саміту ЄС буде зрушено питання ратифікації угоди про асоціацію, аби вона запрацювала на повну потужність.

Раніше президент Європейської ради Дональд Туск під час прес-конференції на саміті Україна-ЄС заявив, що Європейський Союз шукає рішення, яке дозволить Нідерландам ратифікувати Угоду про євроасоціацію України.