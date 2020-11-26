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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 40637 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 60903 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 73681 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 86810 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112029 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113908 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126060 просмотра

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Задержанному в июле крымчанину Зиядинову продлили арест на три месяца - адвокат

Задержанному в июле крымчанину Зиядинову продлили арест на три месяца - адвокат

Киев  •  УНН

 • 10488 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В среду, 25 ноября 2020 года в подконтрольном России Киевском районном суде Симферополя на три месяца продлили арест задержанному 7 июля крымчанину Эмилю Зиядинову. Об этом “Крымской солидарности” сообщил адвокат Зиядинова Ислям Велиляев, передает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.

“Судебное заседание было открыто. С большим трудом пустили жену и маму, которые присутствовали на судебном заседании. Мой подзащитный Эмиль Зиядинов и я возражали против продления срока содержания под стражей, но суд решил оставить его в СИЗО до 1 марта 2021 года. Чувствует он себя удовлетворительно, всем джемаат передавал большое приветствие. У Эмиля была возможность пообщаться с женой и матерью”, — рассказал Велиляев.

Он уточнил, что судебные приставы не позволили пройти слушателям — жителям поселка Биюк-Онлар — в зал заседания, мотивируя запрет противоепидеомиологическими мерами.

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Ранее жена задержанного Эмиля Зиядинова Эльвио сообщила, что во время прохождения судебно-психиатрической экспертизы в психиатрической больнице у ее мужа появилась высокая температура, пропали вкусы и запахи и появился очень сильный кашель.

Обыски прошли рано утром 7 июля в домах семерых крымских татар: Эмиля Зиядинова в поселке Октябрьское Красногвардейского района, Исмета Ибрагимова в поселке Курцы Симферопольского района, Алима Суфьянова в селе Железнодорожное Бахчисарайского района, у Сейрана Хайретдинова в селе Белокаменка Бахчисарайского района, Александра Сизикова в селе Севастьяновка Бахчисарайского района, у Вадима Бектемирова в селе Каменка Симферопольского района и у Дилявера Меметова в Алуште. Последнего при обыске не было дома, его продолжают искать.

В ФСБ России утверждают, что задержали подозреваемых в организации и участии в ячейке “Хизб ут-Тахрир”, которые “распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию, вербовали в свои ряды крымских мусульман”. В сообщении пресс-центра российской спецслужбы говорится, что “по местам жительства членов (организации) обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов „Хизб ут-Тахрир аль-Ислами“, средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело “Хизб ут-Тахрир”: на админграницах с оккупированным Крымом задержали подозреваемого в госизмене украинца

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