Чубаров закликав Зеленського врятувати Абдуллаєва, якого кинули в російське ШІЗО

“Сьогодні звернувся листом на адресу Президента України Володимира Зеленського з проханням терміново залучити міжнародні інституції з метою порятунку життя і здоров'я Теймура Абдуллаєва, якого в незліченний раз кинули в катівні штрафного ізолятора. Звичайно, усвідомлюю, що і Президент України також позбавлений реальних механізмів впливу на ситуацію у тимчасове окупованому Криму або на політичне керівництво РФ, дії якого щодо окупації Криму та незаконному переслідуванню громадян України, є міжнародним злочином. Звісно, знаю, що єдиною умовою для припинення беззаконня, репресій і гонінь по відношенню до жителів Криму, є вигнання російських окупантів з Криму та відновлення державного суверенітету України над півостровом”, - написав Рефат Чубаров.

Він зазначив, що рятуючи кожного кримського політв'язня, одночасно потрібно готувати кардинальні дії, що завершаться звільненням Криму від російських окупантів.

Нагадаємо, кримського татарина Абдуллаєва з температурою помістили у ШІЗО в Росії.

Як повідомляв УНН, за інформацією Омбудсмена, “друга сімферопольська група” та “третя бахчисарайська група” у справі “Хізб ут-Тахрір” переміщуються із СІЗО до контрольованих Росією правоохоронних органів з грубим порушенням їх прав.

Після російської окупації Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки і затримання, у тому числі в активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу.