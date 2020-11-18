Кримського татарина Абдуллаєва з температурою помістили у ШІЗО в Росії - Омбудсмен

"Кримського татарина Теймура Абдуллаєва, який незаконно утримується "КУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан“, з високою температурою, слабкістю та задушливим кашлем безпідставно помістили у штрафний ізолятор. За словами рідних, медична допомога нашому співгромадянину — не надається“, — написала Денісова.

Вона додала, що такі дії прирівнюються до катувань і нелюдського поводження та становлять загрозу життю та здоров’ю Теймура Абдуллаєва.

“Права кримського татарина систематично порушуються керівництвом згаданої установи, адже раніше його близько п’яти місяців безпідставно утримували в штрафному ізоляторі. Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою негайно відреагувати та забезпечити відновлення прав Теймура Абдуллаєва. Зокрема, припинити катування і нелюдське поводження, забезпечити надання відповідної медичної допомоги, привести умови тримання у відповідність з Мінімальними правилами поводження з в’язнями, а також з’ясувати правомірність поміщення в ШІЗО”, — написала Денісова.

Окрім того, вона попросила міжнародну спільноту звернути увагу на кричущі факти порушення прав кримського татарина, який незаконно утримується у російській колонії.

Нагадаємо, за інформацією Омбудсмена, “друга сімферопольська група” та “третя бахчисарайська група” у справі “Хізб ут-Тахрір” переміщуються із СІЗО до контрольованих Росією правоохоронних органів з грубим порушенням їх прав.

Після російської окупації Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки і затримання, у тому числі в активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу.