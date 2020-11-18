Крымского татарина Абдуллаева с температурой поместили в ШИЗО в России - Омбудсмен

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова заявила о нарушении прав крымчанина Теймура Абдуллаева, который незаконно находится в Башкортостане, Россия, где его с высокой температурой, слабостью и удушающим кашлем безосновательно поместили в штрафной изолятор. Денисова просит Уполномоченного РФ по правам человека Татьяну Москалькову на это отреагировать. Об этом она написала в Telegram-канале, передает УНН.