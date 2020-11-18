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Крымского татарина Абдуллаева с температурой поместили в ШИЗО в России - Омбудсмен

Крымского татарина Абдуллаева с температурой поместили в ШИЗО в России - Омбудсмен

Киев  •  УНН

 • 15229 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова заявила о нарушении прав крымчанина Теймура Абдуллаева, который незаконно находится в Башкортостане, Россия, где его с высокой температурой, слабостью и удушающим кашлем безосновательно поместили в штрафной изолятор. Денисова просит Уполномоченного РФ по правам человека Татьяну Москалькову на это отреагировать. Об этом она написала в Telegram-канале, передает УНН.

"Крымского татарина Теймура Абдуллаева, незаконно удерживаемого "КУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан", с высокой температурой, слабостью и удушающим кашлем безосновательно поместили в штрафной изолятор. По словам родных, медицинская помощь нашему соотечественнику - не предоставляется", - написала Денисова.

Она добавила, что такие действия приравниваются к пыткам и бесчеловечному обращению и представляют угрозу жизни и здоровью Теймура Абдуллаева.

"Права крымского татарина систематически нарушаются руководством упомянутого учреждения, ведь раньше его около пяти месяцев безосновательно удерживали в штрафном изоляторе. Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием немедленно отреагировать и обеспечить восстановление прав Теймура Абдуллаева. В частности, прекратить пытки и бесчеловечное обращение, обеспечить предоставление соответствующей медицинской помощи, привести условия содержания в соответствие с Минимальными правилами обращения с заключенными, а также выяснить правомерность помещения в ШИЗО", - написала Денисова.

Кроме того, она попросила международное сообщество обратить внимание на вопиющие факты нарушения прав крымского татарина, который незаконно удерживается в российской колонии.

Напомним, по информации Омбудсмена, "вторая симферопольская группа" и "третья бахчисарайская группа" в деле “Хизб ут-Тахрир” перемещаются из СИЗО в контролируемые Россией правоохранительные органы с грубым нарушением их прав.

После российской оккупации Крыма весной 2014 году на полуострове регулярно происходят обыски и задержания, в том числе у активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа.

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