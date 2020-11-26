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Затриманому в липні кримчанину Зіядінову продовжили арешт на три місяці - адвокат

Затриманому в липні кримчанину Зіядінову продовжили арешт на три місяці - адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У середу, 25 листопада 2020 року в підконтрольному Росії Київському районному суді Сімферополя на три місяці продовжили арешт затриманому 7 липня кримчанину Емілю Зіядінову. Про це “Кримській солідарності” повідомив адвокат Зіядінова Іслям Веліляєв, передає УНН із посиланням на “Крым.Реалии”.

“Судове засідання було відкрите. З великими труднощами пустили дружину і маму, які були присутні на судовому засіданні. Мій підзахисний Еміль Зіядінов і я заперечували проти продовження терміну утримання під вартою, але суд вирішив залишити його в СІЗО до 1 березня 2021 року. Почуває він себе задовільно, всьому джемаат передавав велике вітання. У Еміля була можливість поспілкуватися з дружиною і матір’ю”, — розповів Веліляєв.

Він уточнив, що судові пристави не дозволили пройти слухачам — жителям селища Біюк-Онлар — в зал засідання, мотивуючи заборону протівоепідеоміологіческімі заходами.

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Раніше дружина затриманого Еміля Зиядінова Ельвіо повідомила, що під час проходження судово-психіатричної експертизи в психіатричній лікарні у її чоловіка з’явилася висока температура, пропали смаки і запахи і з’явився дуже сильний кашель.

Обшуки проходили рано вранці 7 липня в будинках сімох кримських татар: Еміля Зіядінова в селищі Октябрське Красногвардійського району, Исмета Ібрагімова в селищі Курци Сімферопольського району, Аліма Суфьянова в селі Залізничне Бахчисарайського району, у Сейрана Хайретдінова в селі Білокамянка Бахчисарайського району, Олександра Сизикова в селі Севастянівка Бахчисарайського району, у Вадима Бектемірова в селі Кам’янка Сімферопольського району і у Ділявера Меметова в Алушті. Останнього під час обшуку не було вдома, його продовжують шукати.

У ФСБ Росії стверджують, що затримали підозрюваних в організації та участі в осередку “Хізб ут-Тахрір”, які “поширювали серед жителів Криму терористичну ідеологію, вербували в свої ряди кримських мусульман”. У повідомленні прес-центру російської спецслужби йдеться, що “по місцях проживання членів (організації) виявлено та вилучено значну кількість заборонених в Росії пропагандистських матеріалів „Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі“, засобів зв’язку, електронних носіїв інформації, що використовувалися ними при веденні терористичної діяльності”.

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