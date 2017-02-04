Задержанного на взятке директора департамента НБУ арестовали с правом залога
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Печерским районным судом Киева директору одного из департаментов Национального банка Украины, который недавно был задержан во время получения неправомерной выгоды, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 800 тыс. гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.
Как отмечается, в отношении трех его сообщников, которые выступали в роли посредников судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по месту постоянного проживания.
Как ранее сообщалось, управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины совместно с управлением процессуального руководства по уголовным производствам следователей Генеральной прокуратуры Украины и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины (управление "К") 02.02.2017 г. при получении последней частить неправомерной выгоды в сумме 25 тыс. долларов США задержаны директор одного из департаментов Национального банка Украины и трое его сообщников, которые выступали в роли посредников. Одно из указанных лиц является гражданином Республики Азербайджан, о чем письмом сообщили посольству Республики Азербайджан в Украине.
Задержанному представителю Национального банка Украины сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а также его сообщникам по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины (получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя, совмещенное с вымогательством неправомерной выгоды, а его сообщникам посредничество в ее получении).