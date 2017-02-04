Затриманого на хабарі директора департаменту НБУ арештували з правом застави
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Печерським районним судом Києва директору одного із департаментів Національного банку України, якого нещодавно було затримано під час отримання неправомірної вигоди, обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 800 тисяч гривень, передає УНН з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.
Як зазначається, стосовно трьох його спільників, які виступали у ролі посередників судом обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту за місцем постійного проживання.
Як раніше повідомлялося, управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України спільно з управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України та Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України (управління "К") 02.02.2017 під час отримання останньої частити неправомірної вигоди у сумі 25 тис. доларів США затримано директора одного із департаментів Національного банку України та трьох його спільників, які виступали у ролі посередників. Один із вказаних осіб є громадянином Республіки Азербайджан, про що листом повідомлено посольство Республіки Азербайджан в Україні.
Затриманому представнику Національного банку України повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, а також його спільникам за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України (одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у особливо великому розмірі для себе, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, а його спільникам посередництво у її отриманні).