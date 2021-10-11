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Задержали топ-чиновника оккупационной власти Крыма: что известно

Киев  •  УНН

 • 17011 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Служба безопасности Украины задержала топ-чиновника оккупационной власти Крыма, который способствовал милитаризации полуострова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Цитата

"Служба безопасности Украины задержала гражданина РФ, который активно способствовал временной оккупации АР Крым. Он приехал на полуостров после его оккупации и отвечал за развитие инфраструктурной отрасли, в том числе для быстрой милитаризации Крыма", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по имеющимся данным, мужчина приехал из России для организации процесса развития важных инфраструктурных проектов. Ему пообещали повышение по службе. Тогда это было обычной практикой, поскольку оккупанты не доверяли "перебежчикам" и на стратегические направления "расставляли своих".

По данным следствия, в 2014-2017 годах функционер работал руководителем незаконно созданных оккупантами структур на базе захваченных украинских предприятий.

"Во время пребывания на должностях иностранец активно способствовал незаконному захвату имущества украинских предприятий и их использованию для развития инфраструктуры аннексированного полуострова. В частности, речь идет о перевозке грузов Черноморского флота Минобороны РФ", - отмечается в сообщении.

В СБУ отмечают, что мужчина неоднократно участвовал в рабочих совещаниях под председательством главы "Республики Крым" Аксенова. В ходе этих встреч топ-чиновник не только отчитывался о выполнении возложенных на него обязанностей, но и предоставлял предложения по развитию инфраструктурных проектов оккупантов.

"В сентябре 2021 года гражданину РФ сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) Уголовного кодекса Украины и направлено обвинительное заключение в отношении него в суд", - информирует СБУ.

Дополнение

За организацию и обеспечение незаконных выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму "члену избирательной комиссии" сообщено о подозрении.

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