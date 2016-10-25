Пробки в Киеве достигли семи баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Автомобильные пробки в Киеве достигли семи баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
По состоянию на 18:20 движение затруднено на проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, Чоколовском бульваре, улицах Казимира Малевича, Большая Васильковская, Пушкинская, Большая Житомирская. Скорость движения транспорта там не превышает 5 км в час.
Кроме того, заторы также наблюдаются на улицах Бассейная, Шота Руставели, Антоновича, Мечникова, бульваре Тараса Шевченко, улицах Льва Толстого, Владимирская, Ивана Федорова, Вячеслава Черновола.
Также, по данным "Яндекс-карты", на 18:20 в столице зафиксировано восемь ДТП.