Пробки в Киеве достигли семи баллов

По состоянию на 18:20 движение затруднено на проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, Чоколовском бульваре, улицах Казимира Малевича, Большая Васильковская, Пушкинская, Большая Житомирская. Скорость движения транспорта там не превышает 5 км в час.

Кроме того, заторы также наблюдаются на улицах Бассейная, Шота Руставели, Антоновича, Мечникова, бульваре Тараса Шевченко, улицах Льва Толстого, Владимирская, Ивана Федорова, Вячеслава Черновола.

Также, по данным "Яндекс-карты", на 18:20 в столице зафиксировано восемь ДТП.