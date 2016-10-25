Затори в Києві сягнули семи балів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули семи балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-карти”.
Станом на 18.20 рух ускладнений на проспекті Перемоги, вулиці Вадима Гетьмана, Чоколівський бульвар, вулицях Казимира Малевича, Велика Васильківська,Пушкінська, Велика Житомирська. Швидкість руху транспорту там не перевищує 5 км на годину.
Окрім того, затори також спостерігаються на вулицях Басейна, Шота Руставелі, Антоновича, Мечникова, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Льва Толстого, Володимирська, Івана Федорова, В’ячеслава Чорновола.
Також, за даними “Яндекс-карти”, станом на 18.20 у столиці зафіксовано вісім ДТП.