Застреленый экс-депутат РФ получил 3-4 огнестрельные ранения - А.Крищенко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. По предварительным данным, застреленый экс-депутат государственной думы РФ получил 3-4 огнестрельные ранения, всего было 7-8 выстрелов. Об этом журналистам в четверг сообщил начальник ГУ ЧП в Киеве Андрей Крищенко, передает УНН.
"Примерно киллер совершил 7 или 8 выстрелов. По предварительному осмотру врача тела пострадавшего, у него 3 или 4 огнестрельных ранения в живот, шею", - сказал он.
А.Крищенко уточнил, что это только предварительный осмотр тела Д.Вороненкова.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.