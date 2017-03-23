Застреленый экс-депутат РФ получил 3-4 огнестрельные ранения - А.Крищенко

"Примерно киллер совершил 7 или 8 выстрелов. По предварительному осмотру врача тела пострадавшего, у него 3 или 4 огнестрельных ранения в живот, шею", - сказал он.

А.Крищенко уточнил, что это только предварительный осмотр тела Д.Вороненкова.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.