Застрелений екс-депутат РФ отримав 3-4 вогнепальні поранення - А.Крищенко (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. За попередніми даними, застрелений екс-депутат державної думи РФ отримав 3-4 вогнепальні поранення, загалом було 7-8 пострілів. Про це журналістам у четвер повідомив начальник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко, передає УНН.
"Приблизно кілер здійснив 7 чи 8 пострілів. За попереднім оглядом лікаря тіла потерпілого, у нього 3 або 4 вогнепальні поранення у живіт, шию", - сказав він.
А.Крищенко уточнив, що це тільки попередній огляд тіла Д.Вороненкова.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.