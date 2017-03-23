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Застрелений екс-депутат РФ отримав 3-4 вогнепальні поранення - А.Крищенко (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. За попередніми даними, застрелений екс-депутат державної думи РФ отримав 3-4 вогнепальні поранення, загалом було 7-8 пострілів. Про це журналістам у четвер повідомив начальник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко, передає УНН.

"Приблизно кілер здійснив 7 чи 8 пострілів. За попереднім оглядом лікаря тіла потерпілого, у нього 3 або 4 вогнепальні поранення у живіт, шию", - сказав він.

А.Крищенко уточнив, що це тільки попередній огляд тіла Д.Вороненкова.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Українські Національні Новини

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