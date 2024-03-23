Зарегистрироваться на национальный мультипредметный тест можно через Дію - Федоров

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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mykhailo-fedorovМихаил Федоров
Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
  •  125307 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
  •  126774 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  131346 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  150780 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  137278 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  240662 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  126560 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137988 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130245 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142875 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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18 марта 2024, 18:47  •  363434 просмотра

Зарегистрироваться на национальный мультипредметный тест можно через Дію - Федоров

Теперь будущие абитуриенты могут зарегистрироваться на ВНО через приложение "Дія" с помощью ID-карты или паспорта и активировать "Дія. Підпис" для удобной регистрации.

Технологии •   •  10935 просмотра
Зарегистрироваться на национальный мультипредметный тест можно через Дію - Федоров

путин спустя 18 часов с момента стрельбы в ТЦ “Крокус Сити Холл" обратился к россиянам: объявил траур, выразил соболезнования и вспомнил Украину

Путин объявил общенациональный траур 24 марта, выразил соболезнования семьям погибших, заявил, что Украина подготовила "окно" для стрелков, чтобы пересечь границу, и поклялся наказать всех причастных к стрельбе в московском торговом центре, в результате которой погибли 150 человек.

политика •   •  14797 просмотра
путин спустя 18 часов с момента стрельбы в ТЦ “Крокус Сити Холл" обратился к россиянам: объявил траур, выразил соболезнования и вспомнил Украину

"Была особо опасной": Кудрицкий об атаке рф на энергетическую инфраструктуру

россия осуществила крупнейшую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины с начала полномасштабной войны, комбинируя различные виды оружия, такие как беспилотники-камикадзе, баллистические и крылатые ракеты.

Война •   •  13935 просмотра
"Была особо опасной": Кудрицкий об атаке рф на энергетическую инфраструктуру

Эвакуация из Донецкой области: в ОВА рассказали, сколько детей остаются в области

15 детей остаются в 3 населенных пунктах Кураховской громады Донецкой области, где продолжается принудительная эвакуация. Также еще 14 детей остаются в Торецкой громаде.

Общество •   •  15754 просмотра
Эвакуация из Донецкой области: в ОВА рассказали, сколько детей остаются в области

Стрельба в подмосковном ТЦ: число погибших возросло до 150, задержаны несколько вероятных стрелков

Стрельба в торговом центре под москвой унесла жизни 150 человек, несколько подозреваемых в стрельбе были задержаны, хотя Таджикистан отрицает обвинения в причастности своих граждан к нападению.

Новости Мира •   •  19061 просмотра
Стрельба в подмосковном ТЦ: число погибших возросло до 150, задержаны несколько вероятных стрелков

В Мариуполе прогремели взрывы - Андрющенко

В субботу, 23 марта, в оккупированном Мариуполе Запорожской области произошли взрывы, самые громкие из которых прозвучали в Кальмиусском районе.

Война •   •  22234 просмотра
В Мариуполе прогремели взрывы - Андрющенко

Хакеры ГУР атаковали несколько важных серверов в россии - источник

Хакеры ГУР МО Украины атаковали несколько важных серверов в россии, в том числе сайт российских государственных наград, сервер российских органов государственной власти и сайт федеральной службы охраны рф.

Война •   •  21931 просмотра
Хакеры ГУР атаковали несколько важных серверов в россии - источник

На Львовщине горела церковь - ГСЧС

В селе Сможе Львовской области загорелась деревянная церковь и обвалились ее купола.

Общество •   •  20799 просмотра
На Львовщине горела церковь - ГСЧС

Последствия массированной атаки рф на Харьков: разрушения серьезные, возможны плановые отключения - ОВА

Массированная атака России на Харьков нанесла серьезный ущерб энергетической инфраструктуре. В ОВА призвали подготовиться к возможному повторному исчезновению света.

Общество •   •  22764 просмотра
Последствия массированной атаки рф на Харьков: разрушения серьезные, возможны плановые отключения - ОВА

Силы обороны уничтожили 12 барражирующих дронов типа "Shahed" в юго-восточных регионах

Силы обороны уничтожили 12 барражирующих дронов типа "Shahed - 131/136" в юго-восточных регионах, но энергетические объекты в Днепропетровской и Запорожской областях были повреждены.

Война •   •  21729 просмотра
Силы обороны уничтожили 12 барражирующих дронов типа "Shahed" в юго-восточных регионах