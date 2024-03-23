Зарегистрироваться на национальный мультипредметный тест можно через Дію - Федоров

Отныне будущие абитуриенты смогут зарегистрироваться на национальный мультипредметный тест через Дію. Для этого абитуриенту нужно иметь ID-карту или загранпаспорт в Дії, а также активировать Дія.Підпис. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Украинский центр оценивания качества образования интегрировал Дію, чтобы абитуриенты смогли зарегистрироваться на НМТ быстрее и удобнее. Для этого абитуриенту нужно иметь ID-карту или загранпаспорт в Дії, а также активировать Дія.Підпис. - сообщил Федоров.

Детали

Федоров отметил, что при регистрации на сайте Украинского центра оценивания качества образования необходимо распространить паспорт через Дію, и данные с него автоматически подтянутся в форму регистрации - абитуриенту не нужно будет руками вводить паспортные данные, а потом еще загружать скан или фото паспорта и карточки налогоплательщика.

Когда будете потом логиниться в персональном кабинете, то используйте Дія.Підпис - паспортные данные и налоговый номер опять же не нужно будет вводить вручную. Регистрируйтесь удобно с Дией. И успехов на тесте. - написал Федоров.

Напомним

Приложение "Дія" теперь позволяет пользователям просматривать и восстанавливать свои образовательные документы, такие как аттестаты, дипломы и научные степени.