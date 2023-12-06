Залужный поздравил боевых побратимов с Днем Вооруженных сил Украины: "Именно вы стоите за будущее наших детей"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил боевых побратимов с Днем Вооруженных сил Украины и заявил, что ими восхищаются армии мира. Украина не сдается благодаря нашим ВСУ, заявил Залужный в видеообращении, сообщает УНН.

Сегодня, в день Вооруженных Сил Украины, я благодарю всех, кто делает свою тяжелую работу. Склоняю голову перед вашим подвигом! Перед каждым солдатом, сержантом и офицером. Особенно перед теми, кто сегодня в огне боев и под обстрелами, в холодных замерзших окопах и руинах крепко держит оборону и уничтожает коварного врага. Именно вы, несмотря на звания и должности, стоите за будущее наших детей - заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что это то, ради чего Украина борется, не имея права на поражение. И добавил, что горд за каждого, кто сегодня находится в рядах Вооруженных Сил Украины.

Уже который год подряд вместо "Поздравляю" вся страна говорит вам "Спасибо". Вами восхищаются армии мира, вас боится противник. Вас ждет каждый украинец, который находится на временно оккупированной территории и за вас молится весь наш народ. Украина не сдается благодаря вам, и благодаря вам я снова и снова убеждаюсь- как бы трудно вам не было, но точно не будет стыдно. Спасибо за службу! - сказал Главнокомандующий ВСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня День Вооруженных Сил Украины: история создания, война с россией создания, война с россией