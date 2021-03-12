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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 53223 просмотра

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3 марта, 20:50 • 74117 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Железнодорожники усомнились в отставке Эзугбая

Железнодорожники усомнились в отставке Эзугбая

Киев  •  УНН

 • 13779 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак мог не подписать заявление об отставке коммерческого директора госкомпании Иракли Эзугбая. Об этом УНН сообщили в профсоюзе железнодорожников.

Детали

Там уточнили, что по состоянию на утро 12 марта документа с подписью Жмака не было.

"Кадры не получали приказ за подписью", - сказал собеседник.

УНН обратился за комментарием к пресс-службе "Укрзализныци". Однако там не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию и по состоянию на 16:00 ответ на запрос не предоставили.

Что было раньше

Вчера 11 марта в отставку внезапно подал один из членов правления "Укрзализныци" Иракли Эзугбая. Свое решение он объяснил "какими-то силами" и "проволочкой реформ".

Однако эксперты озвучивают другую мысль: отставка Эзугбая, как и отставка Жмака, связана с активной работой парламентской временной следственной комиссией ВР, созданной в конце января этого года для изучения критического состояния "Укрзализныци".

В 2020 году правление Жмака не выполнило финансовый план госпредприятия на 25 млрд грн (четверть от запланированного дохода).

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