Железнодорожники усомнились в отставке Эзугбая
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак мог не подписать заявление об отставке коммерческого директора госкомпании Иракли Эзугбая. Об этом УНН сообщили в профсоюзе железнодорожников.
Детали
Там уточнили, что по состоянию на утро 12 марта документа с подписью Жмака не было.
"Кадры не получали приказ за подписью", - сказал собеседник.
УНН обратился за комментарием к пресс-службе "Укрзализныци". Однако там не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию и по состоянию на 16:00 ответ на запрос не предоставили.
Что было раньше
Вчера 11 марта в отставку внезапно подал один из членов правления "Укрзализныци" Иракли Эзугбая. Свое решение он объяснил "какими-то силами" и "проволочкой реформ".
Однако эксперты озвучивают другую мысль: отставка Эзугбая, как и отставка Жмака, связана с активной работой парламентской временной следственной комиссией ВР, созданной в конце января этого года для изучения критического состояния "Укрзализныци".
В 2020 году правление Жмака не выполнило финансовый план госпредприятия на 25 млрд грн (четверть от запланированного дохода).