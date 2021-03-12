Залізничники засумнівалися у відставці Езугбая
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Глава правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак міг не підписати заяву про відставку комерційного директора держкомпанії Іраклі Езугбая. Про це УНН повідомили в профспілці залізничників.
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Там уточнили, що станом на ранок 12 березня наказу з підписом Жмака не було.
"Кадри не отримували наказ за підписом", - сказав співрозмовник.
УНН звернувся за коментарем до пресслужби "Укрзалізниці". Однак там не змогли ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію і станом на 16:00 відповідь на запит не надали.
Що було раніше
Вчора 11 березня у відставку раптово подав один з членів правління "Укрзалізниці" Іраклі Езугбая. Своє рішення він пояснив "якимись силами" і "зволіканням з реформами".
Однак експерти озвучують іншу думку: відставка Езугбая, як і можлива відставка Жмака, пов'язана з активною роботою парламентської Тимчасової слідчої комісією ВР, створеної в кінці січня цього року для вивчення критичного стану "Укрзалізниці".
У 2020 році правління Жмака не виконало фінансовий план держпідприємства на 25 млрд грн (чверть від запланованого доходу).