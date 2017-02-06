Заболевания свиней африканской чумой подтвердили в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня по результатам проведенных исследований подтверждено заболевание домашних свиней африканской чумой в частном доме села Грузское Кировоградского района Кировоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградского ОУЛОХ, сообщает УНН.
"Егерской службой совместно с представителями лесного хозяйства осуществляются усиленные обследования охотничьих угодий района", - сообщили в пресс-службе.
Согласно информации ГУ Госпродпотребслужбы в области, от вируса АЧС в частном домовладении в Кировоградском районе погибли два животных. Их трупы были уничтожены и провели дезинфекцию. Сейчас специалисты изучают эпизоотическую ситуацию в этом населенном пункте.
Напомним, проект постановления о введении мобильных групп реагирования на АЧС в КМУ еще не передан.
При этом, по словам нардепа С.Тригубенко, если срочно не запустить в работу мобильные группы реагирования на АЧС и жесткую идентификацию поголовья на предупреждение случаев АЧС, то Украина понесет колоссальные убытки.
Также напомним, по прогнозам экспертов, в 2017 году случаев АЧС в Украине не уменьшится.