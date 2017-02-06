Заболевания свиней африканской чумой подтвердили в Кировоградской области

"Егерской службой совместно с представителями лесного хозяйства осуществляются усиленные обследования охотничьих угодий района", - сообщили в пресс-службе.

Согласно информации ГУ Госпродпотребслужбы в области, от вируса АЧС в частном домовладении в Кировоградском районе погибли два животных. Их трупы были уничтожены и провели дезинфекцию. Сейчас специалисты изучают эпизоотическую ситуацию в этом населенном пункте.

Напомним, проект постановления о введении мобильных групп реагирования на АЧС в КМУ еще не передан.

При этом, по словам нардепа С.Тригубенко, если срочно не запустить в работу мобильные группы реагирования на АЧС и жесткую идентификацию поголовья на предупреждение случаев АЧС, то Украина понесет колоссальные убытки.

Также напомним, по прогнозам экспертов, в 2017 году случаев АЧС в Украине не уменьшится.