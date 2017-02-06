Захворювання свиней на африканську чуму підтвердили на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Сьогодні за результатами проведених досліджень підтверджено захворювання свійських свиней на африканську чуму в приватній садибі села Грузьке Кіровоградського району, що на Кіровоградщині. Про це поінформували у прес-службі Кіровоградського ОУЛМГ, повідомляє УНН.
“Єгерською службою спільно з представниками лісового господарства здійснюються посилені обстеження мисливських угідь району”, — повідомили в прес-службі.
Згідно з інформацією ГУ Держспоживлужби в області, від вірусу АЧС у приватному домоволодінні у Кіровоградському районі загинули дві тварини. Їх трупи знищили та провели дезінфекцію. Наразі фахівці вивчають епізоотичну ситуація в цьому населеному пункті.
Нагадаємо, проект постанови про запровадження мобільних груп реагування на АЧС до КМУ ще не переданий.
При цьому, за словами нардепа С.Тригубенка, якщо терміново не запустити в роботу мобільні групи реагування на АЧС і жорстку ідентифікацію поголів’я на попередження випадків АЧС, то Україна зазнає колосальних збитків.
Також нагадаємо, за прогнозами експертів, у 2017 році випадків АЧС в Україні не зменшиться.