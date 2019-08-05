Застройщик показал ход работ на ЖК "Каховская"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Продолжаются работы по возведению нового жилого комплекса "Каховская" в Днепровском районе столицы. ХК "Киевгорстрой" показал, на каком этапе работы в августе, сообщает УНН.
На сегодня ведутся работы по благоустройству по паркингу. Происходит окрашивание фасадов секции №№1-8 дома №5. Близятся к завершению работы по устройству инженерных сетей, сантехнические, электромонтажные и отделочные работы. Устанавливают входные двери в квартиры и места общего пользования. Выполняют окраски мест общего пользования.
В доме №4 закончены монолитные работы, устанавливают металлопластиковые окна. Кирпичную кладку обустраивают на 25-26 этажах. Выполняют работы по прокладке внутренних сантехнических и электрических сетей.
В компании сообщили, что стоимость квадратного метра от 21 127 грн, в продаже 2, 3 и 4 + комнатные квартиры. Скидка 12% при полной оплате. Квартиры доступны также в рассрочку и кредит. Комплекс полностью будет завершен в декабре 2019 года.