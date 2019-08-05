Забудовник показав хід робіт на ЖК "Каховська"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Тривають роботи по зведенню нового житлового комплексу "Каховська" у Дніпровському районі столиці. ХК "Київміськбуд" показав, на якому етапі роботи у серпні, повідомляє УНН.
На сьогодні ведуться роботи з благоустрою по паркінгу. Відбувається фарбування фасадів секції №№1-8 будинку №5. Наближаються до завершення роботи з облаштування інженерних мереж, сантехнічні, електромонтажні та опоряджувальні роботи. Встановлюють вхідні двері у квартири та місця загального користування. Виконують пофарбування місць загального користування.
У будинку №4 закінчено монолітні роботи, встановлюють металопластикові вікна. Цегляну кладку облаштовують на 25-26 поверхах. Виконують роботи по прокладанню внутрішніх сантехнічних та електричних мереж.
У компанії повідомили, що вартість квадратного метра від 21 127 грн, в продажу 2, 3 і 4 + кімнатні квартири. Знижка 12% при повній оплаті. Квартири доступні також у розстрочку і кредит. Комплекс повністю буде завершено в грудні 2019 року.