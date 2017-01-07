Запрет на движение транспортных средств по автодорогам Кировоградской области частично снят
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 января. УНН. До 15:00 7 января частично снят запрет на движение транспортных средств по автодорогам Кировоградской области. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе САД в Кировоградской области.
Согласно информации, в соответствии с решением областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, с 10:00 07.01.2017 года возобновляется движение транспортных средств на дорогах общего пользования Кировоградской области, кроме участков автомобильных дорог Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье от км 43 до км 81 и М-13 Кировоград-Платоново от км 53 до км 76, где движение остается закрытым.
С 15:00 7 января года вновь вводится ограничение движения транспортных средств по всей сети дорог общего пользования Кировоградской области.
Напомним, в трех областях частично сняли ограничения на движение транспорта.