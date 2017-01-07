Заборону на рух транспортних засобів по автодорогах Кіровоградщини частково знято

Згідно з інформацією, відповідно до рішення Обласної комісії з питань ТЕБ та НС, з 10:00 07.01.2017 року відновлюється рух транспортних засобів на дорогах загального користування Кіровоградської області, окрім ділянок автомобільних доріг Н-23 Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя від км 43 до км 81 та М-13 Кіровоград-Платонове від км 53 до км 76, де рух залишається закритим.

З 15:00 7 січня року знову вводиться обмеження руху транспортних засобів на всій мережі доріг загального користування Кіровоградської області.

Нагадаємо, у трьох областях частково зняли обмеження на рух транспорту.