Заборону на рух транспортних засобів по автодорогах Кіровоградщини частково знято

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Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 січня. УНН. До 15:00 7 січня частково знято заборону на рух транспортних засобів по автодорогах Кіровоградської області. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в прес-службі САД у Кіровоградській області.

Згідно з інформацією, відповідно до рішення Обласної комісії з питань ТЕБ та НС, з 10:00 07.01.2017 року відновлюється рух транспортних засобів на дорогах загального користування Кіровоградської області, окрім ділянок автомобільних доріг Н-23 Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя від км 43 до км 81 та М-13 Кіровоград-Платонове від км 53 до км 76, де рух залишається закритим.

З 15:00 7 січня року знову вводиться обмеження руху транспортних засобів на всій мережі доріг загального користування Кіровоградської області.

Нагадаємо, у трьох областях частково зняли обмеження на рух транспорту.

Українські Національні Новини

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