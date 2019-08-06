Задолженность производителей тепла ставит под угрозу теплоснабжение Одессы зимой
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Задолженность одесских производителей тепла ставит под угрозу теплоснабжение города следующей зимой, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу НАК “Нафтогаз Украины”.
Невыполнение АО “Одесская ТЭЦ” и КП “Теплоснабжение города Одессы” требований Положения о возложении специальных обязанностей (постановление КМУ от 19.10.2018 № 867) в части расчетов за газ ставит под угрозу теплоснабжение города в следующем отопительном сезоне.
В сообщении также указано, что: “Общая задолженность АО „Одесская ТЭЦ“ и КП „Теплоснабжение города Одессы“ достигла почти 1,7 млрд грн. В частности, задолженность Одесской ТЭЦ перед НАК „Нафтогаз Украины“ составляет 840,9 млн грн, предоставленный в компании график погашения задолженности ТЭЦ выполняет только на 74%. Для того, чтобы иметь возможность в дальнейшем покупать газ у Нафтогаза, Одесская ТЭЦ должна заплатить не менее 161,0 млн грн”.
“В свою очередь, КП „Теплоснабжение города Одессы“ задолжало Нафтогаза 836,0 млн грн. Для достижения минимального уровня расчетов, предусмотренного Положением о ПСО, предприятию необходимо оплатить не менее 222, 4 млн грн”, — отметили в “Нафтогазе”.
“Нафтогаз призывает Фонд государственного имущества осуществляет управление Одесской ТЭЦ, а также местные органы власти принять безотлагательные и действенные меры для выполнения теплоснабжающими предприятиями города требованиями Положения о ПСО и условий заключенных с компанией договоров. Нафтогаз также напоминает, что в прошлом отопительном сезоне именно активные действия представителей местной власти позволили избежать отключения тепла в домах одесситов”, — добавили в компании.
Как сообщал УНН, задолженность контрагентов перед “Нафтогазом” составила 62,2 млрд грн.