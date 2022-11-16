За восемь месяцев войны Украина отбила более 1300 кибератак – Зеленский

Детали

"Мы создали IТ-армию, которая побеждает в киберпространстве. Лучшие специалисты и компании страны объединились для защиты государства. Более 1300 кибератак мы отбили за 8 месяцев российской войны. В первую неделю вторжения россия уничтожила ключевой DATA-центр нашей страны и ответное решение – это облака, в которые перенесли часть информационных систем. Мы построили защиту государственных реестров, сохранили цифровую устойчивость банков, благодаря цифровизации можем быстро организовать социальные выплаты пострадавшим от боевых действий. Миллионы украинцев ежедневно пользуются нашим государственным сервисом "Дия". Это более 100 государственных услуг без контакта с чиновниками", – сообщил Зеленский.

Он добавил, что Украина охотно поможет другим странам создать цифровую защиту.

"Киберзащита – это сотрудничество. Устойчивость институций – это сотрудничество. Надежная связь, в частности спутниковая, – это сотрудничество. Что нам всем нужно – это отвергнуть споры и развивать коллективные усилия ради глобального мира. G19 в этом может быть успешным. (...) Когда я говорю "G19", я не ошибаюсь. Потому что россия – террорист, и мы от него защищаемся. Такова реальность", – сказал президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите лидеров "Группы двадцати" и очертил видение пути к миру.