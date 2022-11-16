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За вісім місяців війни Україна відбила понад 1300 кібератак – Зеленський

За вісім місяців війни Україна відбила понад 1300 кібератак – Зеленський

Київ • УНН

 • 531381 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Під час виступу на саміті “Групи двадцяти” президент Володимир Зеленський повідомив, що за вісім місяців повномасштабної війни Україна відбила понад 1300 кібератак, передає УНН.

Деталі

"Ми створили ІТ-армію, яка перемагає в кіберпросторі. Найкращі спеціалісти та компанії країни об’єдналися для захисту держави. Більш ніж 1300 кібератак ми відбили за 8 місяців російської війни. В перший тиждень вторгнення росія знищила ключовий DATA-центр нашої країни і рішення у відповідь – це хмари, в які перенесли частину інформаційних систем. Ми побудували захист державних реєстрів, зберегли цифрову стійкість банків, завдяки цифровізації можемо швидко організувати соціальні виплати тим, хто постраждав від бойових дій. Мільйони українців щоденно користуються нашим державним сервісом "Дія". Це більше 100 державних послуг без контакту з чиновниками", – повідомив Зеленський.

Він додав, що Україна охоче допоможе іншим країнам створити цифровий захист.

"Кіберзахист – це співпраця. Стійкість інституцій – це співпраця. Надійний зв’язок, зокрема супутниковий, – це співпраця. Що нам усім треба – це відкинути суперечки і розвивати колективні зусилля заради глобального миру. G19 у цьому може бути успішним. (...) Коли я кажу "G19", я не помиляюся. Бо росія – терорист, і ми від нього захищаємося. Така реальність", – сказав президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті лідерів "Групи двадцяти" й окреслив бачення шляху до миру.

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