За сутки россияне нанесли 256 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области

За последние сутки вражеские силы ударили по Запорожской области 256 раз, нацеливая атаки на 8 населенных пунктов. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В ходе нападений оккупанты совершили 5 авиационных ударов по Гуляйполю, Роботино и Малой Токмачке.

Также было зафиксировано 81 использование беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, которые обстреливали Беленькое, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку и Малые Щербаки.

В результате 9 обстрелов ракетно-стрелковым оружием были повреждены Левадное и Роботино.

Кроме того, 161 артобстрел противник направил на территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного и Малиновки.

Добавим

Несмотря на интенсивность атак, удалось избежать жертв среди мирного населения, хотя поступило 13 сообщений о разрушении жилья.

В Запорожской области активизировалась тактическая авиация противника