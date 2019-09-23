За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В течение 2014-2018 годов в Украине учтено почти 5 тысяч уголовных правонарушений относительно изготовления, хранения, приобретения, перевозки, пересылки, ввоза в Украину с целью сбыта или сбыта поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в ГПУ.
Так, в Украине за пять лет учтено 4 822 уголовных производств по статье 199 УК Украины за изготовление, хранение, приобретение, перевозку, пересылку, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи. Всего зарегистрировано 7 517 уголовных преступлений. Из этого количества закрыто 2 695 производств. По данным ГПУ, в суд было направлено 608 производств.
Согласно предоставленным данным, всего учтено уголовных правонарушений в 2016-м - 1 316, в 2017-м - 1 022, а в 2018-м - 915. Наименьшее количество - в 2014-м году - 709, в 2015-м - 860.
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