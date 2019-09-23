За п'ять років в Україні обліковано майже 5 тис. проваджень через підроблені гроші
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Упродовж 2014-2018 років в Україні обліковано майже 5 тисяч кримінальних правопорушень щодо виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у ГПУ.
Так, в Україні за п’ять років обліковано 4 822 кримінальних проваджень за статтею 199 КК України через виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї. Загалом зареєстровано 7 517 кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 2 695 проваджень. За даними ГПУ, до суду було направлено 608 проваджень.
Згідно з наданими даними, найбільше обліковано кримінальних правопорушень у 2016-му – 1 316, у 2017-му – 1 022, а у 2018-му – 915. Найменша кількість – у 2014-му році – 709, у 2015-му – 860.
Нагадаємо, у месенджері Telegram набувають поширення канали, які продають фальшиві гроші, обіцяючи високу якість товару.