За пост президента Франции будут бороться 11 кандидатов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Одиннадцать кандидатов будет соревноваться в первом туре президентских выборы 23 апреля во Франции. Об этом после верификации подписей народных избранников различных уровней объявил глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.
Отмечается, что еще три кандидата - Филипп Путо, Жан Лассаль и Жак Шеминад - набрали достаточное (500) количество подписей избирателей для участия в выборах.
Ранее подписи собрали Франсуа Фийон, Бенуа Амон, Эммануэль Макрон, Николя Дюпон-Айнан, Жан-Люк Меленшон, Натали Арто, Марин Ле Пен и Франсуа Асселином.
Напомним, Э.Макрон лидирует в избирательной гонке во Франции.
Как сообщал УНН, политический комитет крупнейшей оппозиционной партии Франции "Республиканцы" единогласно подтвердил поддержку кандидатуры победителя партийных праймериз, экс-премьера Франсуа Фийона на президентских выборах, заявил в понедельник глава французского Сената (верхняя палата) Жерер Ларше.