За пост президента Франции будут бороться 11 кандидатов

Отмечается, что еще три кандидата - Филипп Путо, Жан Лассаль и Жак Шеминад - набрали достаточное (500) количество подписей избирателей для участия в выборах.

Ранее подписи собрали Франсуа Фийон, Бенуа Амон, Эммануэль Макрон, Николя Дюпон-Айнан, Жан-Люк Меленшон, Натали Арто, Марин Ле Пен и Франсуа Асселином.

Напомним, Э.Макрон лидирует в избирательной гонке во Франции.

Как сообщал УНН, политический комитет крупнейшей оппозиционной партии Франции "Республиканцы" единогласно подтвердил поддержку кандидатуры победителя партийных праймериз, экс-премьера Франсуа Фийона на президентских выборах, заявил в понедельник глава французского Сената (верхняя палата) Жерер Ларше.