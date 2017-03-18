За пост президента Франції змагатимуться 11 кандидатів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Одинадцять кандидатів буде змагатися в першому турі президентських виборів 23 квітня у Франції. Про це після верифікації підписів народних обранців різних рівнів оголосив голова Конституційної ради Франції Лоран Фабіус, передає УНН з посиланням на Le Figaro.
Зазначається, що ще три кандидати – Філіп Путо, Жан Лассаль і Жак Шемінад – набрали достатню (500) кількість підписів обранців для участі у виборах.
Раніше підписи зібрали Франсуа Фійон, Бенуа Амон, Еммануель Макрон, Ніколя Дюпон-Айнан, Жан-Люк Меленшон, Наталі Арто, Марін Ле Пен і Франсуа Асселіно.
Нагадаємо, Е.Макрон лідирує у виборчих перегонах у Франції.
Як повідомляв УНН, політичний комітет найбільшої опозиційної партії Франції “Республіканці” одноголосно підтвердив підтримку кандидатури переможця партійних праймеріз, екс-прем’єра Франсуа Фійона на президентських виборах, заявив у понеділок голова французького Сенату (верхня палата) Жерер Ларше.