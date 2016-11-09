По предварительным данным экзит-полов Х.Клинтон впереди - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Согласно первым результатам экзит-полов, кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон впереди в штате Пенсильвания и благодаря этому пока набирает больше ее соперника от республиканцев Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Drudge Report.
При этом Д.Трамп впереди в таких штатах, как Аризона, Джорджия, Айова, Северная Каролина и Огайо.
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В настоящее время плотная борьба за победу идет в штатах Колорадо, Флорида, Мичиган и Невада. В этих штатах пока неясно, кто именно победит.
Если спланировать результаты голосования в США по результатам экзит-пола на интерактивной карте, то это дает Х.Клинтон 252 электоральных голоса, а Д.Трампу - 230 голосов.