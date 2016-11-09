По предварительным данным экзит-полов Х.Клинтон впереди - СМИ

При этом Д.Трамп впереди в таких штатах, как Аризона, Джорджия, Айова, Северная Каролина и Огайо.

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В настоящее время плотная борьба за победу идет в штатах Колорадо, Флорида, Мичиган и Невада. В этих штатах пока неясно, кто именно победит.

Если спланировать результаты голосования в США по результатам экзит-пола на интерактивной карте, то это дает Х.Клинтон 252 электоральных голоса, а Д.Трампу - 230 голосов.