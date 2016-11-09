За попередніми даними екзит-полів Х.Клінтон попереду - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Згідно з першими результатами екзит-полів, кандидат в президенти США від демократів Хілларі Клінтон попереду в штаті Пенсільванія і завдяки цьому поки набирає більше її суперника від республіканців Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на Drudge Report.
При цьому Д.Трамп попереду в таких штатах, як Арізона, Джорджія, Айова, Північна Кароліна і Огайо.
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В даний час щільна боротьба за перемогу йде в штатах Колорадо, Флорида, Мічиган і Невада. У цих штатах поки неясно, хто саме переможе.
Якщо спланувати результати голосування в США за результатами екзит-полу на інтерактивній карті, то це дає Х.Клінтон 252 електоральних голоси, а Д.Трампу — 230 голосів.