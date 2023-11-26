За неделю украинские военные уничтожили более шести тысяч оккупантов
Киев • УНН
Вооруженные силы Украины с 20 по 26 ноября уничтожили более 6000 российских военнослужащих и уничтожили 672 единицы военной техники, заявил первый заместитель министра обороны Украины.
За неделю с 20 по 26 ноября Силами обороны Украины уничтожено более 6 тысяч оккупантов и более шести сотен единиц российской техники. Об этом сообщает первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает УНН.
Детали
За неделю с 20 по 26 ноября Силами обороны Украины уничтожено около 6260 человек личного состава противника
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Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:
- 78 танков
- 113 боевых бронированных машин
- 130 артиллерийских систем
- 9 РСЗО
- 9 установок ПВО
- 9 установок ПВО 168 единиц автотехники
- 17 единиц спецтехники
В целом же украинские военные за неделю уничтожили 672 единицы вооружения и военной техники оккупантов.
Дополнение
Кроме этого, нашими защитники уничтожили 2 вражеские ракеты и 146 БПЛА.
Напомним
За прошедшие сутки, в операционной зоне ОСУВ Таврия еще 13 оккупантов сдались в плен Вооруженным силам Украины, всего за неделю в плен сдались почти 30 россиян.
За неделю украинские военные уничтожили более шести тысяч оккупантов
Вооруженные силы Украины с 20 по 26 ноября уничтожили более 6000 российских военнослужащих и уничтожили 672 единицы военной техники, заявил первый заместитель министра обороны Украины.
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