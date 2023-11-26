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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За неделю украинские военные уничтожили более шести тысяч оккупантов

Киев  •  УНН

26 ноябрь 2023, 14:11  •  28634 просмотра

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Вооруженные силы Украины с 20 по 26 ноября уничтожили более 6000 российских военнослужащих и уничтожили 672 единицы военной техники, заявил первый заместитель министра обороны Украины.

За неделю с 20 по 26 ноября Силами обороны Украины уничтожено более 6 тысяч оккупантов и более шести сотен единиц российской техники. Об этом сообщает первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает УНН.

  Детали

За неделю с 20 по 26 ноября Силами обороны Украины уничтожено около 6260 человек личного состава противника

- говорится в заметке.

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Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

 - 78 танков

 - 113 боевых бронированных машин

 - 130 артиллерийских систем

 - 9 РСЗО

 - 9 установок ПВО

 - 9 установок ПВО 168 единиц автотехники

 - 17 единиц спецтехники

В целом же украинские военные за неделю уничтожили 672 единицы вооружения и военной техники оккупантов.

Дополнение 

Кроме этого, нашими защитники уничтожили 2 вражеские ракеты и 146 БПЛА.

Напомним

За прошедшие сутки, в операционной зоне ОСУВ Таврия еще 13 оккупантов сдались в плен Вооруженным силам Украины, всего за неделю в плен сдались почти 30 россиян.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
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