За неделю украинские военные уничтожили более шести тысяч оккупантов

За неделю с 20 по 26 ноября Силами обороны Украины уничтожено более 6 тысяч оккупантов и более шести сотен единиц российской техники. Об этом сообщает первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает УНН.

Детали

За неделю с 20 по 26 ноября Силами обороны Украины уничтожено около 6260 человек личного состава противника

- говорится в заметке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более сотни авиационных ударов врага за сутки: ситуация на фронте

Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

- 78 танков

- 113 боевых бронированных машин

- 130 артиллерийских систем

- 9 РСЗО

- 9 установок ПВО

- 9 установок ПВО 168 единиц автотехники

- 17 единиц спецтехники

В целом же украинские военные за неделю уничтожили 672 единицы вооружения и военной техники оккупантов.

Дополнение

Кроме этого, нашими защитники уничтожили 2 вражеские ракеты и 146 БПЛА.

Напомним

За прошедшие сутки, в операционной зоне ОСУВ Таврия еще 13 оккупантов сдались в плен Вооруженным силам Украины, всего за неделю в плен сдались почти 30 россиян.