По факту разгрома выставки об Украине после Майдана открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. По факту разгром выставки украинского художника Давида Чичкана "Потерянная возможность", которая проходила в Центре визуальной культуры, открыто уголовное производство по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Об этом УНН сообщили в пресс-службе центра.
"По поводу инцидента открыто уголовное производство по статье 296 УК "Хулиганство, совершенное группой лиц", которое может быть переквалифицировано", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Киеве неизвестные разгромили выставку об Украине после Майдана.
Как сообщал УНН, убытки от разгрома выставки украинского художника Давида Чичкана "Потерянная возможность", которая проходила в Центре визуальной культуры, оценили в 155 тыс. грн.