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По факту разгрома выставки об Украине после Майдана открыто уголовное производство

Киев • УНН

 • 12802 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. По факту разгром выставки украинского художника Давида Чичкана "Потерянная возможность", которая проходила в Центре визуальной культуры, открыто уголовное производство по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Об этом УНН сообщили в пресс-службе центра.

По факту разгрома выставки об Украине после Майдана открыто уголовное производство

"По поводу инцидента открыто уголовное производство по статье 296 УК "Хулиганство, совершенное группой лиц", которое может быть переквалифицировано", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве неизвестные разгромили выставку об Украине после Майдана.

Как сообщал УНН, убытки от разгрома выставки украинского художника Давида Чичкана "Потерянная возможность", которая проходила в Центре визуальной культуры, оценили в 155 тыс. грн.

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