За фактом розгрому виставки про Україну після Майдану відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. За фактом розгромлення виставки українського художника Давида Чичкана “Втрачена можливість”, яка проходила у Центрі візуальної культури, відкрито кримінальне провадження за статтею “Хуліганство, вчинене групою осіб”. Про це УНН повідомили у прес-службі центру.
“З приводу інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею 296 ККУ „Хуліганство, вчинене групою осіб“, що може бути перекваліфіковане”, — повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, у Києві невідомі розгромили виставку про Україну після Майдану.
Як повідомляв УНН, збитки від розгрому виставки українського художника Давида Чичкана “Втрачена можливість”, що проходила у Центрі візуальної культури, оцінили у 155 тис. грн.