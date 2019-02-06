За сутки в Киевской области произошло 24 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. За текущие сутки в Киевской области зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, пострадавших нет. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь ГУ ЧП в области Николай Жукович.
"За сегодня (произошло - ред.) 24 ДТП", - сообщил Жукович.
Он добавил, что пострадавших в ДТП нет.
Кроме того, за минувшие сутки произошло 48 ДТП, при этом три человека погибли.
Как сообщал УНН, на трассе в Киевской области водитель насмерть сбил двух пешеходов.
Напомним, в Тернопольской области пьяный выехал на встречную полосу и совершил ДТП.
Как сообщал УНН, в Одессе пьяный за рулем BMW протаранил патрульный автомобиль.