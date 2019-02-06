За добу у Київській області сталося 24 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. За поточну добу у Київській області зареєстровано 24 дорожньо-транспортних пригоди, постраждалих немає. Про це в коментарі УНН повідомив речник ГУ НП в області Микола Жукович.
“За сьогодні (сталося — ред.) 24 ДТП”, — повідомив Жукович.
Він додав, що постраждалих у ДТП немає.
Крім того, за минулу добу сталося 48 ДТП, при цьому троє людей загинуло.
Як повідомляв УНН, на трасі в Київській області водій на смерть збив двох пішоходів.
Нагадаємо, в Тернопільській області п'яний виїхав на зустрічну смугу та скоїв ДТП.
Як повідомляв УНН, в Одесі п'яний за кермом BMW протаранив патрульний автомобіль.