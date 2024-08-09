За 4 дня враг сбросил на Сумщину 154 авиабомбы

С 5 по 8 августа российские войска выпустили по населенным пунктам Сумщины 154 авиабомбы. В результате атак погибли два человека, среди которых ребенок. Еще семь человек получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на областную прокуратуру.

В период с 5 по 8 августа 2024 года вооруженными силами российской федерации осуществлено не менее 87 авиаударов по территории Сумской области с применением 154 средств авиационного поражения, в частности, управляемых авиационных бомб (КАБ) и фугасных авиационных бомб (ФАБ) - говорится в сообщении прокуратуры.

Сообщается, что в результате этих вражеских атак погибло 2 гражданских, из которых один ребенок.

Еще семь человек получили ранения и разного рода травмы, повреждены и разрушены 45 гражданских объектов, в том числе 24 домохозяйства, 5 учебно-воспитательных учреждений, 1 медицинское учреждение.

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