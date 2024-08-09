За 4 дня враг сбросил на Сумщину 154 авиабомбы
Киев • УНН
С 5 по 8 августа российские войска совершили 87 авиаударов по Сумской области, сбросив 154 авиабомбы. В результате атак погибли 2 человека, включая ребенка, 7 ранены, повреждены 45 гражданских объектов.
С 5 по 8 августа российские войска выпустили по населенным пунктам Сумщины 154 авиабомбы. В результате атак погибли два человека, среди которых ребенок. Еще семь человек получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на областную прокуратуру.
В период с 5 по 8 августа 2024 года вооруженными силами российской федерации осуществлено не менее 87 авиаударов по территории Сумской области с применением 154 средств авиационного поражения, в частности, управляемых авиационных бомб (КАБ) и фугасных авиационных бомб (ФАБ)
Сообщается, что в результате этих вражеских атак погибло 2 гражданских, из которых один ребенок.
Еще семь человек получили ранения и разного рода травмы, повреждены и разрушены 45 гражданских объектов, в том числе 24 домохозяйства, 5 учебно-воспитательных учреждений, 1 медицинское учреждение.
Як проходить евакуація на Сумщині - поліція показала фото9 августа 2024, 10:31 • 21715 просмотров