За 2016 г. в Нацполицию поступило более 1 млн тревожных сообщений
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. За 2016 г. в Национальную полицию поступило более 1 млн 200 тыс. тревожных сообщений, 300 тыс. из которых на срабатывание сигнализации на охраняемых объектах. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника управления технической службы Департамента полиции охраны Сергей Кифорук, передает корреспондент УНН.
"За 2016 г. произошло более 1 млн 200 тыс. выездов на тревожные сообщения. Эти выезды обеспечили 430 нарядов групп задержания, которые в среднем совершали по 100 тыс. выездов в месяц для пресечения правонарушений. В среднем из этих 1 млн 200 тыс. выездов, около 300 тыс. были тревожными с точки зрения того, что это сработала сигнализация и были обнаруженоы попытки проникновений. Но, из общего количества, почти 300 тыс., на которые выезжали группы задержания, только 9 тыс., это непосредственно попытки проникновений на охраняемые объекты", - сказал он.
Также он добавил, что эффективность выездов на объекты, на которых произошли попытки проникновения, была высокой, ведь в результате были задержаны примерно 9 700 человек. То есть, в 90% случаев попыток проникновения задержания происходят непосредственно на объекте.
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