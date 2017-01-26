За 2016 рік до Нацполіції надійшло понад 1 млн тривожних повідомлень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. За 2016 рік до Національної поліції надійшло понад 1 млн 200 тис. тривожних повідомлень, 300 тис. з яких на спрацювання сигналізації на охороняємих об’єктах. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника управління технічної служби Департаменту поліції охорони Сергій Кіфорук, передає кореспондент УНН.
"За 2016 рік відбулося понад 1 млн 200 тис. виїздів на тривожні повідомлення. Ці виїзди забезпечили 430 нарядів груп затримання, які в середньому здійснювали по 100 тис. виїздів на місяць для припинення правопорушень. У середньому з цих 1 млн 200 тис. виїздів, близько 300 тис. були тривожними з точки зору того, що це спрацювала сигналізація і було виявлено спроби проникнень. Але, із загальної кількості, майже 300 тисяч, на які виїжджали групи затримання, лише 9 тис., це безпосередньо спроби проникнень на охороняємі об’єкти",- сказав він.
Також він додав, що ефективність виїздів на об’єкти, на яких відбулись спроби проникнення, була високою, адже в їх ході було затримано приблизно 9 700 осіб. Тобто, у 90% випадках спроб проникнення затримання відбуваються безпосередньо на об’єкті.
Як передавав УНН, А.Крищенко зняв свою кандидатуру з конкурсу на посаду голови Нацполіції.