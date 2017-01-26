За 2016 рік до Нацполіції надійшло понад 1 млн тривожних повідомлень

"За 2016 рік відбулося понад 1 млн 200 тис. виїздів на тривожні повідомлення. Ці виїзди забезпечили 430 нарядів груп затримання, які в середньому здійснювали по 100 тис. виїздів на місяць для припинення правопорушень. У середньому з цих 1 млн 200 тис. виїздів, близько 300 тис. були тривожними з точки зору того, що це спрацювала сигналізація і було виявлено спроби проникнень. Але, із загальної кількості, майже 300 тисяч, на які виїжджали групи затримання, лише 9 тис., це безпосередньо спроби проникнень на охороняємі об’єкти",- сказав він.

Також він додав, що ефективність виїздів на об’єкти, на яких відбулись спроби проникнення, була високою, адже в їх ході було затримано приблизно 9 700 осіб. Тобто, у 90% випадках спроб проникнення затримання відбуваються безпосередньо на об’єкті.

Як передавав УНН, А.Крищенко зняв свою кандидатуру з конкурсу на посаду голови Нацполіції.