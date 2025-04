Из Сирии на территорию Израиля выпустили ракеты

Детали

Утверждают, что всего с стороны Сирии запустили три ракеты в сторону Израиля, одна из которых не долетела и упала прямо на территории Сирии.

BREAKING 3 rockets were just fired from Syria toward Israel, 1 of which fell in Syria. pic.twitter.com/WrwhjVfOy4

- Israel Defense Forces (@IDF) May 14, 2021

Дополнительно

Военные группировки ХАМАС начали новые ракетные обстрелы южных городов Израиля.

В течение последних часов, в городах Нетивот, Ашкелон, Ашдод и Кфар-Маймон после сирен начались новые воздушный атаки. Отмечается, что самые сильные обстрелы сейчас можно услышать в Ашкелоне.

Контекст

14 мая десятки боевиков "Хезболлы" прорвались на территорию Израиля со стороны ливанской границы.

Армия обороны Израиля заявила, что ее танки произвели предупредительные выстрелы по нескольким участникам терактов.

В ночь с четверга на пятницу ЦАХАЛ провел операцию по уничтожению "подземного города" террористов ХАМАСа.

Отмечалось, что израильская армия заявила о начале атак сектора Газа не только с воздуха, но и с земли. В результате чего, боевики ХАМАСа спрятались туннелях. Тогда, по заранее определенным подземным коммуникациям на севере сектора Газы был нанесен мощный воздушный удар, поддержанный артиллерией и орудиями военно-морского флота. В результате чего, более 160 самолетов из 12 эскадрилий ЦАХАЛа атаковали около 150 целей на территории сектора Газа, включая подземную инфраструктуру террористов на севере сектора. Также была разрушена многокилометровая инфраструктура туннелей.