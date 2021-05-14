Из Сирии на территорию Израиля выпустили ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Вечером 14 мая на территорию Израиля были выпущены ракеты из Сирии. Об этом сообщила Армия обороны Израиля на странице в Twiiter, пишет УНН.
Детали
Утверждают, что всего с стороны Сирии запустили три ракеты в сторону Израиля, одна из которых не долетела и упала прямо на территории Сирии.
BREAKING 3 rockets were just fired from Syria toward Israel, 1 of which fell in Syria. pic.twitter.com/WrwhjVfOy4- Israel Defense Forces (@IDF) May 14, 2021
Дополнительно
Военные группировки ХАМАС начали новые ракетные обстрелы южных городов Израиля.
В течение последних часов, в городах Нетивот, Ашкелон, Ашдод и Кфар-Маймон после сирен начались новые воздушный атаки. Отмечается, что самые сильные обстрелы сейчас можно услышать в Ашкелоне.
Контекст
14 мая десятки боевиков "Хезболлы" прорвались на территорию Израиля со стороны ливанской границы.
Армия обороны Израиля заявила, что ее танки произвели предупредительные выстрелы по нескольким участникам терактов.
В ночь с четверга на пятницу ЦАХАЛ провел операцию по уничтожению "подземного города" террористов ХАМАСа.
Отмечалось, что израильская армия заявила о начале атак сектора Газа не только с воздуха, но и с земли. В результате чего, боевики ХАМАСа спрятались туннелях. Тогда, по заранее определенным подземным коммуникациям на севере сектора Газы был нанесен мощный воздушный удар, поддержанный артиллерией и орудиями военно-морского флота. В результате чего, более 160 самолетов из 12 эскадрилий ЦАХАЛа атаковали около 150 целей на территории сектора Газа, включая подземную инфраструктуру террористов на севере сектора. Также была разрушена многокилометровая инфраструктура туннелей.