З Сирії на територію Ізраїлю випустили ракети

Деталі

Стверджують, що всього зі сторони Сирії запустили три ракети в бік Ізраїлю, одна з яких не долетіла і впала просто на території Сирії.

BREAKING: 3 rockets were just fired from Syria toward Israel, 1 of which fell in Syria. pic.twitter.com/WrwhjVfOy4

— Israel Defense Forces (@IDF) May 14, 2021

Додатково

Військові угруповання ХАМАС почали нові ракетні обстріли південних міст Ізраїлю.

Протягом останніх годин, в містах Нетівот, Ашкелон, Ашдод і Кфар-Маймон після сирен почалися нові повітряний атаки. Відзначається, що найсильніші обстріли на даний момент можна почути в Ашкелоні.

Контекст

14 травня десятки бойовиків “Хезболли” прорвалися на територію Ізраїлю з боку ліванського кордону.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що її танки зробили попереджувальні постріли по декільком учасникам терактів.

У ніч з четверга на п’ятницю ЦАХАЛ провів операцію зі знищення “підземного міста” терористів ХАМАСу.

Зазначалося, що ізраїльська армія заявила про початок атак сектора Газа не тільки з повітря, але і з землі. В результаті чого, бойовики ХАМАСу сховалися тунелях. Тоді, за заздалегідь визначеними підземним комунікаціям на півночі сектора Гази було завдано потужний повітряний удар, підтриманий артилерією і знаряддями військово-морського флоту. У результаті чого, більше 160 літаків з 12 ескадрилій ЦАХАЛу атакували близько 150 цілей на території сектора Гази, включаючи підземну інфраструктуру терористів на півночі сектора. Також була зруйнована багатокілометрова інфраструктура тунелів.