З Сирії на територію Ізраїлю випустили ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Ввечері 14 травня на територію Ізраїлю були випущені ракети з Сирії. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю на сторінці у Twiiter, пише УНН.
Деталі
Стверджують, що всього зі сторони Сирії запустили три ракети в бік Ізраїлю, одна з яких не долетіла і впала просто на території Сирії.
BREAKING: 3 rockets were just fired from Syria toward Israel, 1 of which fell in Syria. pic.twitter.com/WrwhjVfOy4— Israel Defense Forces (@IDF) May 14, 2021
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Військові угруповання ХАМАС почали нові ракетні обстріли південних міст Ізраїлю.
Протягом останніх годин, в містах Нетівот, Ашкелон, Ашдод і Кфар-Маймон після сирен почалися нові повітряний атаки. Відзначається, що найсильніші обстріли на даний момент можна почути в Ашкелоні.
Контекст
14 травня десятки бойовиків “Хезболли” прорвалися на територію Ізраїлю з боку ліванського кордону.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що її танки зробили попереджувальні постріли по декільком учасникам терактів.
У ніч з четверга на п’ятницю ЦАХАЛ провів операцію зі знищення “підземного міста” терористів ХАМАСу.
Зазначалося, що ізраїльська армія заявила про початок атак сектора Газа не тільки з повітря, але і з землі. В результаті чого, бойовики ХАМАСу сховалися тунелях. Тоді, за заздалегідь визначеними підземним комунікаціям на півночі сектора Гази було завдано потужний повітряний удар, підтриманий артилерією і знаряддями військово-морського флоту. У результаті чого, більше 160 літаків з 12 ескадрилій ЦАХАЛу атакували близько 150 цілей на території сектора Гази, включаючи підземну інфраструктуру терористів на півночі сектора. Також була зруйнована багатокілометрова інфраструктура тунелів.