С сайта АП исчезла новость об общении П.Порошенко с президентом Кыргызстана

Предварительно в новости говорилось, что во время телефонного разговора главы государств обсудили пути решения проблем с поставками украинской продукции в Кыргызстан, возникшие из-за ограничения транзита Россией.

Новость была размещена на сайте АП 2 ноября во второй половине дня. Вечером того же числа заведующий отделом Аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков опроверг сообщение о телефонном разговоре Алмазбека Атамбаева и Президента Украины Петра Порошенко.

По состоянию на 3 ноября 2016 года новость о телефонном разговоре на сайте АП отсутствует. Однако никаких объяснений причины исчезновения новости пресс-служба Главы государства не предоставляла.