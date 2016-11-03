С сайта АП исчезла новость об общении П.Порошенко с президентом Кыргызстана
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. На официальном сайте Администрации Президента Украины отсутствует новость за 2 ноября 2016 года в которой говорилось о том, что Президент Украины Петр Порошенко и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев провели телефонный разговор, сообщает УНН со ссылкой на эфир телеканала NewsOne.
Предварительно в новости говорилось, что во время телефонного разговора главы государств обсудили пути решения проблем с поставками украинской продукции в Кыргызстан, возникшие из-за ограничения транзита Россией.
Новость была размещена на сайте АП 2 ноября во второй половине дня. Вечером того же числа заведующий отделом Аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков опроверг сообщение о телефонном разговоре Алмазбека Атамбаева и Президента Украины Петра Порошенко.
По состоянию на 3 ноября 2016 года новость о телефонном разговоре на сайте АП отсутствует. Однако никаких объяснений причины исчезновения новости пресс-служба Главы государства не предоставляла.