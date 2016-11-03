З сайту АП зникла новина про спілкування П.Порошенка з президентом Киргизстану
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На офіційному сайті Адміністрації Президента України відсутня новина за 2 листопада 2016 року в якій йшлося про те, що Президент України Петро Порошенко і президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв провели телефонну розмову, повідомляє УНН з посиланням на ефір телеканалу NewsOne.
Попередньо у новині йшлося про те, що під час телефонної розмови глави держав обговорили шляхи вирішення проблем з постачанням української продукції до Киргизстану, що виникли через обмеження транзиту Росією.
Новина була розміщена на сайті АП 2 листопада у другій половині дня. Ввечері того ж числа завідуючий відділом Апарату президента Киргизстану Сапар Ісаков спростував повідомлення про телефонну розмову Алмазбека Атамбаєва і Президента України Петра Порошенка.
Станом на 3 листопада 2016 року новина про телефонну розмову на сайті АП відсутня. Однак жодних пояснень причини зникнення новини прес-служба глави держави не надавала.