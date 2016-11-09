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С приходом Д.Трампа поменяется американская политика в отношении Европы и НАТО - В.Карасев

С приходом Д.Трампа поменяется американская политика в отношении Европы и НАТО - В.Карасев

Киев • УНН

 • 27396 просмотра

По мнению эксперта, главный вывод для Украины - не нужно питать лишних надежд на внешних партнеров и гарантов.

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Победа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа означает, что будет меняться американская политика в отношении Европы и НАТО, США будут заниматься больше своими внутренними проблемами. Такое мнение высказал в комментарии УНН политический эксперт Вадим Карасев.

"Победа Трампа на президентских выборах США фактически означает вступление мира в 21 век. Соответственно с новыми фундаментально новыми подходами к международной политике, геополитике, разрешению конфликтов и т.д.", - отметил он.

По его мнению, фундаментальные изменения будут ощутимыми не сразу, ведь есть определенная инерция политической системы и внешнеполитического курса США.

"Я бы здесь сразу не преувеличивал, что резких изменений не будет. Но тем не менее, надо понимать, что изменится американская политика в отношении Европы. Будет меняться роль и НАТО. И Америка будет заниматься больше своими внутренними проблемами и конфликтами. Будет определенный курс на изоляционизм. Трамп, кстати, неоднократно заявлял об этом", - убежден он.

Отвечая на вопрос о том, как объяснить разницу результатов соцопросов и реального голосования, В.Карасев сказал: "Есть эффект застенчивости. Потому что официальный истеблишмент и СМИ раскручивали Трампа как человека неуравновешенного, популиста, не классическиого политика, поэтому многие люди просто стеснялись признать, что они будут голосовать за Трампа. Поэтому или уклонялись от ответа, или говорили, что будут голосовать за Хиллари Клинтон".

"Во-вторых, решающее значение победы - это штаты, которые колебались. И эффект избирателей, которые колеблются, он сработал вот в последние дни, когда был еще раз раскручен скандал с письмами Х.Клинтон. Об этом заявлял директор ФБР. Вот как раз в эти дни, возможно, те избиратели в штатах, которые еще не определились с кандидатом, как раз и склонились в пользу Дональда Трампа. Поэтому эти два эффекта сработали в пользу победителя. И, таким образом, кандидат американского истеблишмента проиграл кандидату, которого поддержала среднеклассовая классическая белая Америка. Это, кстати, будет свидетельствовать о том, что и Соединенные Штаты Америки, и мир на пороге значительных изменений, колебаний и потрясений", - пояснил политолог.

В.Карасев подытожил, что здесь главным выводом для Украины и украинцев является то, что не нужно питать чрезмерные надежды на внешних партнеров и гарантов.

"Нужно становиться самим сильными для того, чтобы выживать в этом новом мире 21 века, которым и ознаменована победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Все теперь будет по-другому, по-новому. И нужно к этому готовиться и соответственно корректировать свою внутреннюю и внешнюю политику", - добавил он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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