З приходом Д.Трампа мінятиметься американська політика щодо Європи і НАТО – В.Карасьов

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Перемога на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки від Республіканської партії Дональда Трампа означатиме, що мінятиметься американська політика щодо Європи і НАТО, США займатиметься більше своїми внутрішніми проблемами. Таку думку висловив у коментарі УНН політичний експерт Вадим Карасьов.

“Перемога Трампа на президентських виборах США фактично означає вступ світу у 21 століття. Відповідно з новими фундаментально новими підходами до міжнародної політики, геополітики, вирішення конфліктів тощо”, — зазначив він.

На його думку, фундаментальні зміни будуть відчутними не відразу, адже є певна інерція політичної системи і зовнішньополітичного курсу США.

“Я би тут зразу не перебільшував, що різких змін не буде. Але тим не менше, треба розуміти, що зміниться американська політика щодо Європи. Буде мінятися роль і НАТО. І Америка буде займатися більше своїми внутрішніми проблемами і конфліктами. Буде певний курс на ізоляціонізм. Трамп, до речі, неодноразово заявляв про це”, — переконаний він.

Відповідаючи на запитання про те, як пояснити різницю результатів соцопитувань і реального голосування, В.Карасьов сказав: “Є ефект сором’язливості. Тому що офіційний істеблішмент і ЗМІ розкручували Трампа як людину неврівноважену, популіста, не класичного політика, тому багато людей просто соромилися визнати, що вони будуть голосувати за Трампа. Тому або ухилялися від відповіді, або говорили, що будуть голосувати за Хілларі Клінтон”.

“По-друге, вирішальне значення перемоги — це штати, які коливалися. І ефект виборців, які коливаються, він спрацював ось в останні дні, коли був ще раз розкручений скандал листами Х.Клінтон. Про це заявляв директор ФБР. Ось якраз в ці дні, можливо, ті виборці в штатах, які ще не визначилися з кандидатом, якраз і схилилися на користь Дональда Трампа. Тому ці два ефекти спрацювали на користь переможця. І, таким чином, кандидат американського естеблішменту програв кандидату, якого підтримала середньокласова класична біла Америка. Це, до речі, буде свідчити про те, що і Сполучені Штати Америки, і світ на порозі дуже значних змін, коливань і потрясінь”, — пояснив політолог.

В.Карасьов підсумував, що тут головним висновком для України та українців є те, що не потрібно плекати надмірні надії на зовнішніх партнерів і гарантів.

“Потрібно ставати самим сильними для того, щоб виживати в цьому новому світі 21 століття, яким і ознаменована перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США. Все тепер буде по-іншому, по-новому. І потрібно до цього готуватися і відповідно коректувати свою внутрішню і зовнішню політику”, — додав він.