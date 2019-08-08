С начала этого года в Украине от укусов змей пострадали более 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Украине с начала этого года от укусов змей пострадали более 100 человек, в том числе и дети. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины в ответ на информационный запрос УНН.
"По данным территориальных медицинских учреждений и департаментов здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций, которые направляются в Центр, по состоянию на 4 августа 2019 с начала года количество пострадавших от укусов змей составила 131 человек, в том числе 32 ребенка", - говорится в ответе.
Также отмечается, что наибольшее количество пострадавших от укусов змей зафиксировано во Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской и Запорожской областях.
Напомним, ежегодно 138 000 человек умирают от укусов змей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила новую стратегию, призванную сократить это число.