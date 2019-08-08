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З початку цього року в Україні від укусів змій постраждало понад 100 осіб

З початку цього року в Україні від укусів змій постраждало понад 100 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. В Україні з початку цього року від укусів змій постраждало понад 100 осіб, у тому числі й діти. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України у відповідь на інформаційний запит УНН.

“За даними територіальних медичних закладів та департаментів охорони здоров’я обласних і Київської міської державних адміністрацій, які надсилаються до Центру, станом на 4 серпня 2019 року з початку року кількість постраждалих від укусів змій склала 131 особа, у тому числі 32 дитини”, — йдеться у відповіді.

Також, зазначається, що найбільша кількість постраждалих від укусів змій зафіксована у Львівській, Івано-Франківській, Житомирській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, щорічно 138 тисяч осіб помирають від укусів змій. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) представила нову стратегію, покликану скоротити це число.

Українські Національні Новини

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