З початку цього року в Україні від укусів змій постраждало понад 100 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. В Україні з початку цього року від укусів змій постраждало понад 100 осіб, у тому числі й діти. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України у відповідь на інформаційний запит УНН.
“За даними територіальних медичних закладів та департаментів охорони здоров’я обласних і Київської міської державних адміністрацій, які надсилаються до Центру, станом на 4 серпня 2019 року з початку року кількість постраждалих від укусів змій склала 131 особа, у тому числі 32 дитини”, — йдеться у відповіді.
Також, зазначається, що найбільша кількість постраждалих від укусів змій зафіксована у Львівській, Івано-Франківській, Житомирській та Запорізькій областях.
Нагадаємо, щорічно 138 тисяч осіб помирають від укусів змій. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) представила нову стратегію, покликану скоротити це число.